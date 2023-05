Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Sonntagabend geht nach einer Laufzeit von insgesamt 47 Tagen das Schlosslichtspiele Light Festival in Karlsruhe zu Ende. An vielen Orten der Innenstadt waren seit dem 18. August allabendlich Lichtinstallationen, Illuminationen und Projektionen vor allem Karlsruher Künstler zu sehen. Zentraler Spielort des Light Festivals war das Karlsruher Schloss mit den Schlosslichtspielen.

Die finale Show wird am Sonntag gegen 21.45 Uhr „300 Fragments“ von Maxin10sity sein. Genau die Show, die als erste bei der Premiere der Schlosslichtspiele zum 300. Stadtgeburtstags 2015 gezeigt