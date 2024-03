Mit einem Sieg am Sonntag bei den abstiegsgefährdeten Gelsenkirchenern hätte der Karlsruher SC den Zweitliga-Verbleib wohl so gut wie sicher.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Karlsruher SC will mit einem Sieg beim Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 die 40-Punkte-Marke überschreiten und damit den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga so gut wie perfekt machen. «Wir werden alles daran setzen, um eine vier davor zu bekommen», sagte KSC-Trainer Christian Eichner am Donnerstag. Vor dem 27. Spieltag stehen die Karlsruher mit 38 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz beträgt zehn Zähler.

Mittelfeldspieler Dzenis Burnic steht nach abgesessener Gelbsperre und überwundener Erkrankung in der Partie gegen die abstiegsgefährdeten Schalker am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) wieder zur Verfügung. Verteidiger Nicolai Rapp fehlt wegen Oberschenkelproblemen weiter. Stürmer Budu Siwsiwadse hat nach der erfolgreichen EM-Qualifikation am Dienstag mit Georgien einen zusätzlichen freien Tag erhalten und sollte erst am Donnerstag nach Karlsruhe zurückkehren.

Zweitliga-Tabelle