Zweitligist Karlsruher SC hat sein letztes Testspiel vor dem Rückrundenstart verloren. Die Badener unterlagen am Freitag im spanischen Marbella dem österreichischen Erstligaspitzenreiter Red Bull Salzburg mit 0:3. Der KSC verbuchte damit in vier Testspielen in der Winterpause nur einen Sieg.

Marbella (dpa/lsw) - Den ersten Treffer in der auf viermal 30 Minuten angelegten Partie schoss der Salzburger Karim Konaté in der 73. Minute. Zuvor war Karlsruhe über 60 Minuten gegen den 16-fachen österreichischen Meister die spielbestimmende Mannschaft und hatte durch Fabian Schleuseners Pfostenschuss (9.) auch die erste Torchance im Spiel.

Nach zahlreichen Wechseln der zweiten Hälfte des Spiels zog Salzburg allerdings durch Samson Baidoo (103.) und Benjamin Sesko (116.) davon. Der KSC blieb gefährlich, traf aber durch Simone Rapp (105.) nur ein weiteres Mal den Pfosten.

Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner kehrt am Sonntag nach Karlsruhe zurück und trifft am kommenden Freitag (18.30 Uhr) zum Rückrundenauftakt auf den SC Paderborn.

