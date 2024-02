Karlsruhe (dpa/lsw) - Am Tag nach dem 2:2 gegen Fortuna Düsseldorf hat eine Reserve-Mannschaft des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC eine herbe Testspiel-Niederlage kassiert. Ohne die Startelf-Spieler vom Liga-Auftritt unterlagen die Badener von Trainer Christian Eichner am Sonntag dem Regionalligisten Kickers Offenbach mit 1:5 (0:3). Offenbach belegt in der Tabelle der Regionalliga Südwest derzeit Platz zehn.

