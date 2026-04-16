Rechtsverteidiger Sebastian Jung wird im Sommer in seine siebte Saison für den Zweitligisten Karlsruher SC gehen. Er verlängert seinen Vertrag wohl um ein Jahr.

Karlsruhe (dpa) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem rechten Außenverteidiger Sebastian Jung verlängert. Zur Laufzeit der Vereinbarung mit dem 35-Jährigen teilte der Tabellenachte einen Tag vor dem Spiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim Aufstiegskandidaten SV Elversberg nichts mit. Laut einem Bericht des «Kicker» vom Donnerstag soll der Vertrag nun bis 30. Juni 2027 laufen.

Jung spielt seit Mitte 2020 für den KSC und wird im kommenden Sommer in seine siebte Saison für die Badener gehen. «Sebastian ist auf und neben dem Platz ein absoluter Vollprofi und Vorbild für unsere jüngeren Spieler. Deshalb freuen wir uns sehr über die Vertragsverlängerung», sagte der KSC-Direktor Profifußball Timon Pauls laut Mitteilung.