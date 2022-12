Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat sich mit einem Achtungserfolg in die kurze Winterpause verabschiedet. Im letzten Testspiel des Jahres kamen die Nordbadener am Mittwoch beim französischen Erstligisten Racing Straßburg zu einem 1:1. In der Partie über dreimal 45 Minuten gingen die Hausherren in der 125. Minute durch Lebo Mothiba in Führung, die Leon Jensen (131.) mit einem Volleyschuss egalisierte.

Straßburg (dpa/lsw) - Der KSC wird den Trainingsbetrieb Anfang des kommenden Jahres wieder aufnehmen und vom 13. bis 22. Januar 2023 ins Trainingslager nach Spanien reisen. Zum Rückrundenstart empfängt der Tabellen-13. am 27. Januar den SC Paderborn.

Kader Karlsruher SC