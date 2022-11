Karlsruhe (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC würdigt seinen gestorbenen früheren Vizepräsidenten Ullrich Heynig. Der Träger des goldenen Ehrenrings starb am 19. November im Alter von 87 Jahren, wie der Club am Montag bekannt gab. Heynig hatte beim KSC verschiedene Aufgaben übernommen. Zwischen 1986 und 2000 engagierte er sich als Vizepräsident, dem Ehrenrat gehörte er bis Oktober 2022 an. „Der KSC verliert mit Ullrich Heynig einen Menschen, dessen Herz immer für den KSC schlug“, hieß es in der Mitteilung.

Vereinsmitteilung