Der KSC bleibt weiter unbesiegt und steht mal wieder in der 2. Pokal-Hauptrunde. Regionalligist Lotte ist chancenlos.

Lotte (dpa) - Der Karlsruher SC hat sein Erstrunden-Trauma im DFB-Pokal überwunden und ungefährdet die zweite Runde im Wettbewerb erreicht. Der Fußball-Zweitligist setzte sich beim Regionalligaclub Sportfreunde Lotte mit 5:0 (2:0) durch. Zuvor waren die Karlsruher in neun Erstrundenspielen sechsmal ausgeschieden, auch im Vorjahr gegen den Pokalschreck 1. FC Saarbrücken.

Für den Regionalligisten, der mit drei Siegen in die Meisterschaftssaison gestartet ist, war es die fünfte Teilnahme an der Hauptrunde. Viermal scheiterten die Gastgeber, einmal auch vor drei Jahren gegen den KSC (1:4).

Lotter Sabah trifft nur ins eigene Tor

Im Stadion am Lotter Kreuz starteten die Gäste ideal in die Partie und kamen bereits in der 2. Minute durch David Herold, der aus 18 Metern traf, zum Führungstreffer. Lottes Torhüter Laurenz Beckemeyer gab dabei keine gute Figur ab. In der 21. Minute traf Marvin Wanitzek ebenfalls aus der Distanz mit einem Linksschuss zum 2:0. Ein Eigentor von Johannes Sabah (49.), ein Treffer des georgischen Nationalspielers Budu Siwsiwadse (69.) sowie ein Tor von Bambase Conte (82.) besiegelten die Niederlage für die Gastgeber.