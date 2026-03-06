Louey Ben Farhat macht dem KSC derzeit besonders viel Spaß. Und Roko Simic? Hat laut Trainer Christian Eichner trotz eigener Torflaute durchaus seinen Anteil daran.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der eine trifft, der andere schuftet. Trainer Christian Eichner hat seine Stürmer Louey Ben Farhat und Roko Simic vor dem Heimspiel des Karlsruher SC gegen Dynamo Dresden am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gelobt.

«Ich glaube, dass es Lou momentan sehr guttut, dass Roko neben ihm extrem viel arbeitet», sagte Eichner angesprochen auf die Offensive des badischen Fußball-Zweitligisten. Der Kroate öffne Ben Farhat Wege und Räume. Bei den Siegen gegen Holstein Kiel (3:1) und beim 1. FC Magdeburg (3:1) wusste der 19-Jährige diese zuletzt besonders gut zu nutzen - und traf in Summe dreimal.

Traf zuletzt im November: KSC-Stürmer Roko Simic (l.). (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa

Ben Farhat nach langer Pause wieder in Fahrt

Er glaube und hoffe, dass gerade die Treffer in Magdeburg dem Youngster «einen richtigen Schub geben werden», sagte Eichner über Ben Farhat, der stark in die Saison gestartet war und wegen eines Mittelfußbruchs dann monatelang gefehlt hatte. Das Sturm-Talent mausert sich mehr und mehr zum großen Hoffnungsträger der Badener, die bei einem Sieg gegen Dresden ihre Abstiegssorgen weitgehend los wären.

Ben Farhat strahle derzeit «absolute Torgefahr» aus, meinte Eichner. Nach seiner Verletzung habe es der Jungprofi zwischenzeitlich «erzwingen» wollen, nun sei aber «wieder einen Schritt weitergekommen».

Simic indes hat seit Mitte November nicht mehr getroffen. «Ein Tor würde ihm sicher mal guttun», sagte Coach Eichner. Der Weg, den der 22-Jährige zuletzt gegangen sei, finde er trotzdem «lobenswert». Simic habe «eine ganz große Mentalität, ein großes Herz und tut alles für die Mannschaft», lobte der Trainer. Gut möglich, dass der Kroate trotz Torflaute also auch gegen Dynamo ran darf.