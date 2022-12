Am Ende war das Publikum im gut besuchten Karlsruher Kammertheater klatschend und swingend auf den Beinen, lautstark wurden Zugaben eingefordert. Diesen Erfolg haben sich die vier Sänger der Show „Motown Goes Christmas“ redlich ersungen und ertanzt.

Selbst in der Vorweihnachtszeit, in der nahezu überall Adventskonzerte erklingen, von Johann Sebastian Bachs „Weihnachtsoratorium“ über die volkstümlichen Weihnachtsklassiker bis zu modernen Kompositionen, ist eine „Musikalische Weihnacht im groovigen Motown-Sound“ kein Selbstläufer. Es kommt auf die Qualität der Ausführung an.

Mit der Show der Konzertdirektion Landgraf hat das Kammertheater einen guten Griff getan. Nicht umsonst sind die Landgraf-Produktionen seit Jahren regelmäßig zu Gast in der Landauer Festhalle. Im Karlsruher Kammertheater ist das groovige Weihnachtskonzert keine Eintagsfliege, „Motown Goes Christmas“ läuft noch zehn Tage.

Plattenlabel machte Sound berühmt

Drei Mitglieder des Sänger-Quartetts sind schon seit Jahren eingegroovt in den speziellen Motown-Sound. David-Michael Johnson, Wilson D. Michaels und Koffi Missah waren bereits in dem Programm „Motown – Die Legende“ dabei. Ebenso wie Marshall Titus sind sie versierte Musicaldarsteller und Schauspieler, sozusagen mit allen internationalen Bühnenwassern gewaschen. Mit nur wenigen Zutaten – ein wenig weihnachtlicher Glitzerdekoration, Barhockern, einer Showtreppe – und dem Sound vom Band, zaubern sie Weihnachtsatmosphäre in den Abend.

Für Abwechslung sorgen die vielfältigen Arrangements amerikanischer Weihnachtsklassiker sowie die jeweils zum Stück maßgeschneiderte Choreografie. Sie erinnert, genauso wie der Sound, oft an die Swinging Sixties. Das ist kein Zufall, in den 1960er-Jahren machte das Ende der 50er in Detroit gegründete Plattenlabel Motown diesen speziellen Klang berühmt. Motown brachte Stars heraus wie die Jackson Five, Stevie Wonder oder die Supremes. Etwas Jazz, nicht zu wenig Pop, viel Soul und unverwechselbare Stimmen prägen diesen Sound.

Kleine Scherze eingebaut

Diesen lässigen, mit Rhythmen spielenden, angerauhten und ausdrucksvollen Motown-Stil beherrschen Johnson, Michaels, Missah und Titus perfekt. Souverän spielen sie sich die musikalischen Bälle zu und streuen gut gelaunt kleine Gags ein. „Driving Home for Christmas“ wird da zu einer witzigen Familien-Autofahrt. Den pädagogischen Ansatz in „Santa Claus is Coming to Town“, schön brav zu sein, damit es tolle Geschenke gibt, unterstreicht der übermütig über die Bühne wirbelnde Koffi Missah als Kind, umringt von den Mitsängern als ältere Onkel.

Viele der oft zuckersüßen amerikanischen Weihnachtshits klingen im Motown-Stil interessant, weil etwas anders. Kein Schmalz, kein Kitsch. Sehr reizvoll ist die Interpretation von „Little Drummer Boy“ nur zu Trommel-Rhythmus. Verträumt, aber mit dem gewissen Swing singt das Quartett „I’m Dreaming of a White Christmas“, und da rocken die „Jingle Bells“. Als Erinnerung daran, wo der Motown Sound und seine Stars herkommen, dient „Santa Claus, Go Straight to the Ghetto“, ein Song von James Brown anno 1968.

Krönender Abschluss

Man nimmt es diesen vier Sängern ab, dass ihnen die modern interpretierte Weihnachtsbotschaft von Toleranz, Respekt und Gemeinschaftssinn am Herzen liegt. Eine besondere Stimmung entsteht, wenn die vier einfach nur a cappella singen. Nachdem die Zuschauer auf den Beinen sind, singt das Quartett gefühlvoll die Krönung aller Weihnachtslieder: „O Holy Night“ („Stille Nacht“). Mehr Weihnachtsstimmung in einem Theater geht nicht.

Termine

„Motown Goes Christmas“ im Kammertheater Karlsruhe, dienstags bis sonntags um 19.30 Uhr, letzte Vorstellung Sonntag, 18. Dezember um 18 Uhr, www.kammertheater-karlsruhe.de