Während es den meisten mit „Stille Nacht“ ganz heimelig ums Herz geworden ist, bedeutet der Titel für die Kultur seit Wochen bittere Realität. Dass nicht jede Nacht eine Nacht bleibt, hat der Karlsruher Jazzclub einige Konzerte im Online-Angebote.

So ist morgen, Donnerstag, um 19 Uhr im Livestream Jens Düppe mit seinem Projekt „Ego D“ zu erleben. Der kreative Drummer spielt gleichzeitig an Schlagzeug, Fender Rhodes und Synthesizer. In seinem aktuellen Soloprogramm hat er eine neue Form der Musikdarbietung entwickelt. „Wir erwarten Jazz in einer völlig neuen Form“, heißt es in der Ankündigung vom Jazzclub.

Jens Düppe wurde 2018 für den Echo Jazz nominiert und im Jahr darauf mit dem WDR Jazzpreis ausgezeichnet. Weltweite Konzertreisen und internationale Musikprojekte haben sein breites Verständnis von Musik mit weiten Horizonten geprägt, und vieles davon vereint er in seinem ersten Soloprogramm. „Sehr persönlich und direkt erzählt Düppe musikalische Geschichten, die einen unmittelbar berühren.“

Einen der selten gewordenen Auftritte vom Flaggschiff der Karlsruher Impro-Szene gibt es am Montag, 4. Januar, um 20 Uhr im Livestream. Als Helmut Dinkel (Saxofon), Johannes Frisch (Bass) und Rudolf Theilmann (Schlagzeug) 1983 zum ersten Mal auf der Jazzclub-Bühne zusammenfanden, war schnell vom „bedeutendsten Ensemble der Karlsruher Jazzszene“ die Rede. Das war nicht verwunderlich, war die Formation doch in die Fußstapfen des Modern Jazz Quintett Karlsruhe und der Band Fourmenonly getreten, mit denen Theilmann seit den 1960er-Jahren europäische Free-Jazz-Geschichte mitgeschrieben hat, wie Ekkehard Josts Standardwerk „Europas Jazz 1960-80“ unterstreicht. Gerade sind die jahrzehntelang vergriffenen vier LPs als CD-Box neu aufgelegt worden, die den außerordentlich eigenständigen und außergewöhnlichen Stil dieser international gerühmten Karlsruher Formation herausstellt.

