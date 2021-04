„Jeder Song ein Lagerfeuerleuchten“, schrieb das Rolling Stone Magazin über das neue Album „Promises“ der Band No Sugar No Cream. Die Karlsruher haben den Sound und das Gefühl von Americana ganz besonders gut getroffen. Ziemlich schnell beginnt beim Hören das Kopfkino, man sieht sich über Highways rollen, ab und zu rollt ein Tumbleweed Busch vorbei.

„Amerika, du hast es besser als unser Kontinent ...“ hat Goethe 1827 gedichtet. Damals war die Neue Welt ein Ort der Hoffnung. Das ist schon lange nicht mehr so, nicht erst seit Trump Präsident ist. Als Kind fand ich Amerika toll. Da war mein Bild der USA von Karl May Büchern und Wildwest-Filmen geprägt.

Ich habe als junger Kerl oft einen Onkel besucht, der auch als Erwachsener dieses Traum-Amerika geliebt hat. Wir haben im Garten gegrillt vor einer Hütte, die er im Stil der Pioniere hergerichtet hatte. Da lagen Sattel und Zaumzeug, als wären wir gerade von einem langen Ritt gekommen, an der Wand hing ein Holster mit einem Peacemaker-Colt, die Winchester-Flinte hing griffbereit daneben. Wir tranken Bourbon Whiskey, und ich lernte, wie man Zigaretten dreht. Wir starrten ins Feuer, rauchten und hörten leise Musik von alten Kassetten.

Es schwingt Melancholie mit

„Americana“ nennt man Musik, die ihre Wurzeln in dem alten, großartigen Amerika hat. Oder dem zumindest ein bisschen nachtrauert. Andere Begriffe sind Alternative Country oder Roots Rock. Da werden Geschichten erzählt, akustische Gitarren prägen den Sound. Die Musik klingt immer noch nach Weite und oft schwingt Melancholie mit.

Drei Journalistenkollegen der „Badischen Neuesten Nachrichten“ haben die Band Anfang der 2000er gegründet. Heute sind noch Pete Jay Funk und Andreas Jüttner dabei, der dritte Mann wurde Sportredakteur, und die haben an Wochenenden keine Zeit, auf Bühnen zu stehen. Funk ist der Songschreiber und Sänger. Die zweite Stimme singt Heike Wendelin, die auch Geige und Mandoline spielt. Jüttner spielt Bass.

Chris Cacavas als Gast dabei

In dieser Besetzung ist die Band im April im Tollhaus aufgetreten – leider ohne Publikum. Die Karten von damals behalten ihre Gültigkeit für das Konzert am Freitag. Da werden auch Oli „Earl Grey“ Grauer mit der E-Gitarre und Frank Schäffner am Schlagzeug dabei sein, Maja Funk als weitere Sängerin, und besonderer Gast ist Chris Cacavas an den Tasten. Cacavas stammt aus Arizona und hat schon in Green on Red und anderen Indie- und Alternative Bands mitgespielt.

Die Musik wirkt, weil sie ehrlich und gradlinig ist, Gefühle transportiert und sich nicht verkünstelt. Auch wenn man die realen USA nicht mag, den Staat und die Politik, kann man diese Musik doch lieben. Denn sie klingt wie eine freundliche Einladung, sich ans Feuer zu setzen, einen Whiskey zu holen und eine Zigarette zu drehen.

