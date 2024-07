Der KSC scheint für die neue Saison in der 2. Bundesliga gerüstet: Gegen den TSV 1860 München kassieren die Nordbadener kein Gegentor und schießen selbst zwei Treffer.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Karlsruher SC hat sein vorletztes Testspiel der Saisonvorbereitung gegen den Fußball-Drittligisten TSV 1860 München mit 2:0 (2:0) gewonnen. Neuzugang Robin Heußer brachte die Nordbadener in der 25. Minute in Führung, Robert Gellers Schuss fälschte Löwen-Verteidiger Tim Danhof zehn Minuten später ins eigene Tor ab.

KSC-Trainer Christian Eichner wechselte zur Halbzeit mit Ausnahme von Torhüter Robin Himmelmann die gesamte Mannschaft aus, Argirios Giannikis aufseiten der Gäste ließ sein Team rund 30 Minuten länger zusammen. Auch in der zweiten Hälfte hatte der KSC die besseren Chancen. Zählbares sprang jedoch nicht mehr heraus. Die Eichner-Elf fuhr den fünften Sieg im siebten Testspiel ein.

Ihre Generalprobe vor der neuen Zweitliga-Saison bestreiten die Karlsruher am Samstag (15.30 Uhr) im heimischen Wildpark gegen den französischen Erstligisten Racing Straßburg. Zum Auftakt empfängt der KSC in der Liga am 3. August (13.00 Uhr) den 1. FC Nürnberg.