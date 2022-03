Karin Flurer-Brünger beteiligt sich am Tag der Töpferei. Am Samstag und Sonntag lädt sie zwischen 11 und 18 Uhr Besucher in ihr Atelier und ihre Werkstatt in Klingenmünster, Schlösselstraße 6. Rund 500 Künstlerinnen und Künstler, die in Ton oder Keramik arbeiten, machen mit bei der bundesweiten Aktion. Flurer-Brünger gibt an beiden Tagen Einblicke in die alte Handwerkskunst mit traditionell gedrehten Schalen, nachhaltigen Coffee-to-go-Becher, Schmuck, Gartenstelen und Plastiken.