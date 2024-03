Stark Chor basierte Werke der Frühromantik hat die Stifts- und Bezirkskantorin Anna Linß für das Konzert am Karfreitag, 29. März, 18 Uhr, in der Landauer Stiftskirche ausgewählt.

Mit den beiden Motetten „Verleih’ uns Frieden“ und „Hör’ mein Bitten“ von Felix Mendelssohn Bartholdy knüpft das Programm stilistisch, aber in schlichterer Form, an die opulente „Elias“-Aufführung vom dritten Advent an. Die Messe As-Dur von Franz Schubert als Hauptwerk schließt mit dem „Dona nobis pacem“ und schlägt damit den Bogen zur Friedens-Bitte des Eingangs. Unter der Leitung von Stiftskantorin Anna Linß musizieren mit der Landauer Kantorei an der Stiftskirche die Solisten Serena Hart, Sopran, Nicole Schumann, Alt, Stephan Mathews, Tenor, Leon Zimnol, Bass, sowie die Kammerphilharmonie Mannheim.

Franz Schubert (1797 bis 1828) komponierte seit seinem 14. Lebensjahr kontinuierlich und hat in den verbleibenden 17 Jahren seines Lebens die unfassbare Menge von mehr als 3000 Kompositionen hinterlassen. Darunter allein 17 Bühnenwerke. Sein geistliches Schaffen umfasst eine ganze Reihe chorischer Werke. Unter den sechs lateinischen Messen nimmt die Messe in As-Dur für Soli, Chor und Orchester eine gewisse Sonderstellung ein.

Komposition für Stellenbewerbung abgeschlossen

Diese Messe fällt in Schuberts letzte Schaffensperiode, allerdings erstreckt sich ihre eigentliche Genese über mehrere Jahre. Sie ist eine Missa solemnis, entstanden im Dunstkreis der großen Liederzyklen „Die schöne Müllerin“, „Die Winterreise“ und letzthin „Schwanengesang“, der mächtigen C-Dur-Sinfonie und des Streichquartetts „Der Tod und das Mädchen“. Eine erste Fassung des Werks hatte der Komponist bereits zwischen 1819 und 1822, immer mit Unterbrechungen, erstellt.

1826 dann, als Schubert einen wiederholten Anlauf nahm, ein feste Stellung zu erlangen und sich um den Posten des Vizekapellmeisters an der Wiener Hofburg bewerben wollte, holte er sein Opus aus der Schublade und überarbeitete es sorgfältig. So nahm er Eingriffe an der extrem komplexen Stimmführung vor, legte einzelne Phrasen teils tiefer, vereinfachte technisch extreme Spielpassagen im Orchester und komponierte für das Gloria eine komplett neue, episch ausladende Fuge.

Fast 50 Jahre bis zur ersten kompletten Aufführung

Die Partitur kam postwendend zurück. „Die Messe ist gut, aber nicht in dem Styl componirt, den der Kaiser liebt“, ließ Hofkapellmeister Joseph Eybler lapidar wissen. Nichts wurde aus dem festen Salär und die Messe in der „Todes“-Tonart As-Dur (Christian Friedrich Schubart) erklang in ihrer vollen Länge erstmals fast 50 Jahre später, 1874 im Wiener Musikverein unter der Leitung von Johannes Brahms. Ein Jahr danach erschien sie auf dessen Betreiben im Druck.

Die As-Dur-Messe mit ihrem auf den ersten Blick verwirrenden Irrlichtern zwischen den Tonarten, dem geradezu dramatisch ausgefeilten Dialogisieren zwischen Solisten und Tutti, der opulenten, sich scheinbar endlos fortspinnen wollenden „Cum-Sancto-Spiritu“-Fuge im Zentrum, die gewaltig an die „himmlischen Längen“ (Robert Schumann) der großen C-Dur-Sinfonie erinnert, führt tief und unmittelbar in den Schubert’schen Kosmos hinein.

Fundament der Romantik gelegt

Instrumentierung, Textchoreographie und Dynamik der Messe As-Dur – all das ist handwerklich auf eine Weise perfekt, die fast im Gegensatz steht zu der unfassbar eigenen Magie dieser Musik, die irgendwo im Transzendentalen zu wurzeln scheint. Die nachfolgende Komponisten-Generation – Brahms, Schumann und vor allem Mendelssohn – entfalteten sich auf diesem Epoche stiftenden Fundament der Romantik.

Info

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Engelapotheke in Landau, Marktstraße 90, und bei den Chormitgliedern; im Netz: www.stiftskirchenmusik-landau.de