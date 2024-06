Der Stuttgarter Mittelfeldspieler hatte in dieser Saison großen Anteil am Erreichen der Champions League. Die VfB-Fans dürfen sich über eine Vertragsentscheidung freuen.

Stuttgart (dpa) - Atakan Karazor bleibt langfristig beim VfB Stuttgart. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwochabend mitteilte, verlängerte der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler seinen bis 2026 laufenden Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2028. Karazor ist seit 2019 bei den Stuttgartern und hat sich seither zum Stammspieler entwickelt. In der abgelaufenen Saison bestritt er 33 von 34 Bundesliga-Spielen und hatte damit wesentlichen Anteil an Rang zwei und der Qualifikation für die Champions League. «Seine Präsenz auf dem Platz ist enorm, Ata ist insgesamt ein Musterbeispiel für Mannschaftsdienlichkeit und Identifikation mit dem VfB», sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

