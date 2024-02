Mittelfeldspieler Atakan Karazor ist beim VfB Stuttgart am Mittwoch wieder ins Training eingestiegen. Der Defensivspezialist war am vergangenen Samstag beim 1:1 gegen den 1. FC Köln wegen eines Pferdekusses ausgewechselt worden und hatte am Dienstag beim ersten Training der neuen Woche pausiert.

Stuttgart (dpa/lsw) - Drei Tage vor dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (18.30 Uhr/Sky) fehlte der erkrankte Trainer Sebastian Hoeneß dagegen wie am Vortag bei der Übungseinheit. Für Freitag hat der schwäbische Fußball-Bundesligist zu einer Spieltags-Pressekonferenz mit dem Coach eingeladen.

