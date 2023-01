Mit zwei Tagen Verspätung ist Mittelfeldspieler Atakan Karazor ins Training des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart eingestiegen. Der 26-Jährige absolvierte im Trainingslager im spanischen Marbella wegen Beschwerden an der Achillessehne eine Laufeinheit, bestätigte ein Sprecher des Vereins am Mittwoch. Auch der in der WM-Pause zweimal operierte Chris Führich, Konstantinos Mavropanos, Samuele di Benedetto, Laurin Ulrich, Tanguy Coulibaly und Ömer Beyaz trainierten nur individuell oder setzten zum Teil ganz aus. Ulrichs grippaler Infekt sorgt dafür, dass der 17-Jährige die Heimreise antreten muss.

Marbella (dpa/lsw) - Wann WM-Fahrer Borna Sosa anreisen wird, steht noch nicht fest. Der Linksverteidiger, der beim Turnier in Katar mit Kroatien den dritten Platz belegt hatte, soll zunächst noch individuell arbeiten.