Auf der Autobahn 81 ist eine Frau von der Polizei gestoppt worden, weil sie am Steuer Karaoke gesungen hat. Die 32-Jährige erklärte, sie sei Sängerin und Tänzerin und probe auf dem Weg zu einem Auftritt noch ihre Lieder. Immer wieder habe die Frau am Donnerstagabend auf ihre Gesangs-App auf dem Handy geschaut und dabei links und rechts die Fahrbahnmarkierung der Autobahn überfahren, teilte die Polizei am Freitag mit.

Leonberg (dpa/lsw) - Die Frau hatte ihr Handy demnach auf den Schoß gelegt und die Texte darauf mitgesungen. Die Polizisten hielten sie schließlich in Stuttgart an. Der Preis für die Schlinger-Fahrt ist ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, trotz des Mitgefühls der Polizisten für das Lampenfieber der Dame. Immerhin habe die Frau weiter zu ihrem Auftritt fahren dürfen, hieß es.

PM Polizei