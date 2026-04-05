Der Karlsruher SC bleibt gegen die Königsblauen offensiv weitgehend harmlos und kassiert letztlich eine verdiente Niederlage. Der Kapitän sorgt für die Entscheidung.

Gelsenkirchen (dpa/lsw) - Der Karlsruher SC hat einen Achtungserfolg beim Tabellenführer verpasst und stattdessen seine elfte Niederlage in der laufenden Saison der 2. Fußball-Bundesliga kassiert. Die Badener verloren beim FC Schalke 04 verdient mit 0:1 (0:0). Kenan Karaman traf in der 72. Minute per Kopf für die Gastgeber, die auf ihre verletzten Leistungsträger Edin Dzeko und Nikola Katic verzichten mussten. Schalke verteidigte Platz eins, der KSC liegt nach dem 28. Spieltag weiter im Niemandsland der Tabelle.

KSC offensiv zu harmlos

Vor mehr als 60.000 Zuschauern im ausverkauften Gelsenkirchener Stadion sorgte Schalkes Kapitän Karaman nach einer Flanke von Moussa Ndiaye für die Entscheidung. Die Königsblauen mussten nicht nur ohne Topstürmer Dzeko (Schulterverletzung) auskommen, sondern kommunizierten vor dem Anpfiff auch das drohende Saison-Aus von Abwehrchef Katic (Knieverletzung).

Die Schalker waren von Beginn an das bessere Team. Doch entweder fehlte bei den zahlreichen Chancen die Genauigkeit oder Karlsruhes Torhüter Hans Christian Bernat stand im Weg. Vom KSC kam offensiv kaum etwas. Nach dem Seitenwechsel belohnte Karaman die Schalker mit seinem zwölften Saisontor, wenige Minuten später musste er jedoch verletzt ausgewechselt werden.