Spielführerin Vanessa Diehm läuft auch weiterhin für die Bundesliga-Fußballerinnen der TSG auf. Die Binde am Arm zu tragen, sei eine große Ehre für sie, sagt die 22-Jährige.

St. Leon-Rot (dpa/lsw) - Spielführerin Vanessa Diehm hat ihren im Sommer auslaufenden Vertrag beim Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Die gebürtige Karlsruherin war 2019 in den Nachwuchs der TSG gewechselt. Die Defensivspielerin ist auch Kapitänin der deutschen U23-Nationalmannschaft.

«Ich bin in Baden-Württemberg geboren, Hoffenheim ist für mich Heimat», sagte die 22-jährige Diehm in einer Clubmitteilung. «Es ist für mich eine riesengroße Ehre, seit dieser Saison als junge Spielerin die Kapitänsbinde tragen zu dürfen. Wir haben hier die optimalen Bedingungen, unter denen ich mich fußballerisch und persönlich noch weiterentwickeln möchte.»