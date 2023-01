Stuttgart (dpa/lsw) - Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Linksaußen Patrick Zieker um zwei Jahre verlängert. Der Kapitän bleibe nun bis 30. Juni 2025 beim TVB, teilte der Tabellen-15. am Mittwoch mit. Der gebürtige Schwabe war 2019 vom TBV Lemgo Lippe an den Neckar gewechselt und hat für die Stuttgarter in bisher 113 Pflichtspielen 419 Tore erzielt. „Als Kapitän ist Patrick Führungsspieler, ein wichtiger Teil der Mannschaft und auch Vorbild für die jungen Spieler im Verein“, sagte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt über den 29-Jährigen.

