Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einer kleinen Ausstellung eröffnet am Sonntag die neu gestaltete Kapelle im Herxheimer Altenzentrum St. Josef. Zu sehen ist Kunst von Margot Stempel-Leber: Skulpturen und ihr großes Emaille-Altarbild.

Als zum Pressetermin die historische Tür im Portal an der Hauptstraße offen steht, strecken Neugierige schon die Nase herein, um zu sehen, was dahinter vor sich geht. Die 1925 eingerichtete Kapelle