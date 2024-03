Am zweiten Tag seines Besuchs in Baden-Württemberg hat Bundeskanzler Olaf Scholz erneut einen vollen Terminkalender. Auf dem Programm steht etwa ein Besuch beim Kommando Spezialkräfte in Calw.

Nagold/Calw (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz ist am zweiten Tag seines Besuchs im Südwesten am Dienstag im Schwarzwald unterwegs. Am Morgen besucht der SPD-Politiker den Beschlagtechnik-Hersteller Häfele in Nagold. Danach sind Scholz und SPD-Chefin Saskia Esken bei einem Bürgerdialog der SPD-Kreisverbände Calw und Freudenstadt dabei. Esken hat ihren Wahlkreis in der Region. Bei der Veranstaltung stellen sich Scholz und Esken den Fragen von rund 200 Besuchern.

Der Bauernverband hat eine Demonstration im Umfeld des Bürgerdialogs angemeldet. Erwartet werden laut Stadtverwaltung zwischen 50 und 100 Menschen. Die Polizei sei auch auf unangemeldete Protestaktionen eingestellt, sagte eine Sprecherin.

Am Mittag fährt Scholz dann weiter nach Calw und besucht die Kaserne des Kommandos Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr. Dort will der Kanzler sowohl mit der Führung als auch mit Soldatinnen und Soldaten sprechen. Es geht um die sicherheitspolitische Lage und die Zusammenarbeit zwischen KSK und Nato. Zudem steht eine Besichtigung des Trainingszentrums auf dem Programm, bei der Scholz gezeigt wird, wie Diensthunde des KSK in einem Wasserbecken trainieren.