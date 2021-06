„Ob Sie’s glauben oder nicht“ – so lautet der Titel eines Konzertes mit Songs nach biblischen Geschichten am Sonntag, 13. Juni, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Maria in Landau. Die drei Kantoren Tal Koch (Tenor), Hemi Levison (Bariton) und Assaf Levitin (Bass) präsentieren ihr weitgehend selbst arrangiertes und komponiertes Programm neuer geistlicher Lieder und synagogaler Musik mit Kreativität, Charme und besonderm Klang. Sie werden begleitet von Naaman Wagner am Flügel.

Das Konzert findet im Rahmen der Reihe „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ statt. Veranstalter des Konzerts sind die Katholische Erwachsenenbildung Diözese Speyer in Kooperation mit der Pfarrei Mariä Himmelfahrt, Landau und dem Protestantischen Kirchenbezirk Landau.

Karten

Wer dabei sein will, muss sich über das Gottesdienst-Ticket-System der Pfarrei anmelden unter www.kirchelandau.de/tickets. Karten kosten 12 Euro, ermäßigt acht Euro.