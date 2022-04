Spitzenreiter TSV Kandel und Verfolger SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam haben ihre nächsten Kantersiege in der Frauenhandball-Oberliga eingefahren. Der TV Wörth nahm einen Punkt aus Saarbrücken mit. „Einfach nur ärgerlich“, sagte sein Trainer Gerd Götz nach dem 22:22 (15:12).

Fiel im Hinspiel in Wörth der Ausgleich für die Saarländerinnen in der letzten Sekunde, war es diesmal zehn Sekunden vor Schluss der Fall. Die Pfälzerinnen hatten vor der Pause mit 15:10, in der 40. Minute mit 17:13 (drittes Tor von Johanna Schlemilch) und mit 19:16 (Siebenmeter Schlemilch, 46.) geführt. Götz: „Wir waren die klar bessere Mannschaft, führten ständig und haben etwa zehn Minuten Ausfall im Spiel durch eigene Fehler. Die Abwehr einschließlich der beiden Torfrauen Laura Offermann und Saskia Schlemilch stand gut. Daraus haben wir aber kein Kapital geschlagen, wir sind zu wenige Tempogegenstöße gelaufen.“ Johanna Schlemilch, Lara Pfirrmann (je 5), Anne Pfirrmann und Amira Stumpf (je 4) erzielten die meisten Tore.

Rekordsieg in Welling

Susanne Kappes war die herausragende Kandelerin beim 46:23-Rekordsieg in Welling. 46 Tore hatte die Ende Mai auseinanderfallende Mannschaft in dieser Runde noch nicht erzielt, das 40:18 war Kappes’ zehntes. Sie ist eine der wenigen Spielerinnen, die noch keine Entscheidung getroffen hat, was sie künftig machen wird. Trainer Eyub Erden wollte eigentlich in Stuttgart bei der Trainerfortbildung bleiben, fuhr dann doch mit ins Saarland und am Abend zurück: „Ich will die letzten Spiele dabei sein.“ Er hat die A-Lizenz um zwei Jahre verlängert.

OBK jetzt zweimal gegen Bassenheim

Die Mannschaft der SG OBK bleibt nach Kenntnis des scheidenden Trainers Christian Hörner zusammen. Seinem Nachfolger Christoph Morio präsentierte sie am Samstagabend nach seiner Kurzfassung dies: eine bärenstarke Linda Schmidt im Tor, viele geblockte oder abgefangene Bälle und viel Motivation aus dem schnellen Spielen nach vorne. Den 0:3-Rückstand steckte sie weg und gewann mit 34:19 (16:7) gegen die VTV Mundenheim. Julia Sefrin (7/3) und Larissa Freunde (5) waren die erfolgreichsten Schützinnen. Hörner: „Ein richtig gutes Spiel. Wir haben einen Lauf.“ OBK spielt nun zweimal hintereinander gegen den Tabellendritten TV Bassenheim: am 1. Mai auswärts, am 7. Mai zu Hause.