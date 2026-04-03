Harry Kane muss beim FC Bayern zuschauen. Vor dem Kracher gegen Real Madrid wird der angeschlagene Stürmerstar nicht in der Bundesliga auflaufen. Dafür kommt Manuel Neuer zurück.

München (dpa) - Ohne den angeschlagenen Stürmerstar Harry Kane bestreitet der FC Bayern die Generalprobe für den Champions-League-Kracher gegen Real Madrid. «Er wird morgen nicht zur Verfügung stehen», sagte der Münchner Trainer Vincent Kompany vor dem Bundesligagastspiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) über den am Sprunggelenk beeinträchtigten englischen Fußball-Nationalspieler. Serge Gnabry könnte Kane im Sturmzentrum vertreten.

Der Bayern-Coach sei beim Kapitän der «Three Lions» aber «positiv, was Dienstag angeht.» Dann bestreiten die Münchner ihr Viertelfinalhinspiel (21.00 Uhr) in der Königsklasse bei Real Madrid. Kane hatte während der Länderspielpause im Test gegen Uruguay (1:1) planmäßig im englischen Kader gefehlt und musste dann gegen Japan (0:1) kurzfristig passen.

Neuer ist bei «100 Prozent»

Manuel Neuer kehrt dagegen bei den Bayern zurück. Der mittlerweile 40-Jährige hatte seit einem Anfang März in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach (4:1) erlittenen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade gefehlt. «Manu ist hundertprozentig fit», versicherte Kompany.

Manuel Neuer kehrt nach einer Pause in den Kader der Bayern zurück. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa

Auch Stellvertreter Jonas Urbig (22), der wegen einer leichten Kapselverletzung im Knie von der deutschen Nationalmannschaft hatte abreisen müssen, steht dem FC Bayern wieder zur Verfügung.

Kompany hat keinen «Luxus» mehr

Zudem sind Jamal Musiala (Schmerzreaktion am operierten linken Fuß), Alphonso Davies (Zerrung der hinteren Oberschenkelmuskulatur im rechten Bein) und Aleksandar Pavlovic (Hüftbeschwerden) für Kompany wieder Alternativen. «Was die Minuten angeht und wer hundertprozentig anfangen kann, das werden wir sehen», meinte Kompany bei der Pressekonferenz noch zurückhaltend.

Offensivstar Musiala und Außenverteidiger Davies bezeichnete der Bayern-Coach aber als «wirkliche Optionen.» Ob sie allerdings schon drei Spiele in einer Woche oder sogar über 90 Minuten machen könnten, das sei eine andere Frage. «Es gibt aber nicht mehr diesen Luxus, dass wir viel wählen können», sagte Kompany. «Wir müssen gewinnen. Jeder Spieler muss an sein bestes Niveau kommen und das Maximum liefern.»