Seit dem 26. März 2019 war der SV 64 Zweibrücken in der Frauenhandball-Oberliga ungeschlagen. Der TSV Kandel hat die Serie beendet. Mit 38:35 (18:15) nahm er die Punkte mit.

Im September 2019 prallten die Kandelerinnen in Zweibrücken ab. „Daran konnten wir uns gut erinnern, sind deshalb mit Respekt hergekommen“, sagte TSV-Trainer Eyub Erden. Kurze Schwächephasen, die zuletzt in Bodenheim die Punkte kosteten, überstand Kandel dieses Mal ohne Probleme.

„Wir wissen, dass wir im Moment, unsere Spiele über den Angriff gewinnen müssen“, ergänzte Erden. Über die erste, am Samstag vor allem über die zweite Welle gelang das. Nach dem 10:10 nutzte Kandel seine sich übers Tempo ergebenden Chancen, ging mit 12:10 in Führung und gab die Führung nicht mehr ab.

Weil Zweibrücken das Tempo mitging, entwickelte sich ein attraktives, offensiv ausgerichtetes Oberligaspiel. SV-Trainer Rüdiger Lydorf konnte angesichts der gezeigten Leistung die Niederlage gut wegstecken. Positiv sah er zum Beispiel, „dass es uns gelungen ist, sie auch hier immer wieder mal in die Lage zu bringen, sich keine optimalen Würfe nehmen zu können“. Der Zweibrücker Angriff zeigte auf, wo Kandels Schwächen in der Defensive sind. Marie Kiefer in Halbzeit eins und Linkshänderin Janine Baus in Halbzeit zwei bereiteten mit ihren Würfen aus dem Rückraum der Kandeler Abwehr Probleme. Die Abwehrprobleme seien der verletzungsbedingt erforderlichen Umstellung auf das 5-1-System geschuldet, resümierte Erden.

Nächster Gegner TV Wörth

Nächster Gegner des Tabellenzweiten TSV Kandel ist am Samstag der TV Wörth, der gegen die HF Köllertal mit 21:18 (11:6) gewann. Wörth zehrte von seiner Halbzeitführung. Nach dem 4:4 gelangen gar sieben Tore in Folge. Beim 16:15, 17:16, und 18:17 waren die Gäste dran am Ausgleich. Wörth befreite sich mit den Toren von Amira Stumpf (19:17, 57.) und Sanja Oser (20:17). Oser (5), Lara Pfirrmann (6/4) und Mirjam Stumpf (4) waren die erfolgreichsten Schützinnen für den vierten Saisonsieg.

Fünf Siege wie Kandel hat die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam. Luisa Jenne (6), Julia Sefrin und Meike Silaghi (je 5) führten die Mannschaft zum 26:23 (12:7)-Sieg beim HC Koblenz. Die Südpfälzerinnen legten ein 6:1 vor und führten nach 44 Minuten klar mit 20:12. In der Schlussphase verteidigten Sefrin (mit dem 17:21), Jenne (18:22), Larissa Freund (19:23) und Silaghi (20:24) den Vorsprung. Nach dem 23:25 spielte OBK die Zeit herunter, Jenne traf noch einmal.