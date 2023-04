Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kampfsport: Der Germersheimer Dustin Stoltzfus ist nach seinem Sieg in Las Vegas nun Teil der Ultimate Fighting Championship (UFC), der größten Organisation, die es in den Mixed-Martial-Arts (MMA) gibt. Der Südpfälzer hat sich über Studenten-WGs und entgegen aller Klischees an die Spitze gekämpft.

Zwei Kämpfer stehen in der Halle in Las Vegas in einem Oktagon. Dustin Stoltzfus aus Germersheim packt seinen Gegner und schmettert ihn auf den Boden. Joe Pyfer, der rücklings