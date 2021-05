Das Karlsruher Kammertheater wird im Sommer zur Wanderbühne und macht auch in Landau Station. Das Programm für die Open-Air-Saison startet am 28. Mai im Durlacher Schlossgarten. Das Kammertheater schließt sich dem dortigen Kultursommer an, einer Kooperation vom Stadtamt Durlach und dem Verein Orgelfabrik Kultur.

Wenn die Menschen wegen Corona nicht zur Kultur kommen können, dann muss die Kultur zu den Menschen gebracht werden. So dachte sich Ingmar Otto, der Intendant des Karlsruher Kammertheaters. Freie Bühnen wie die seine wurden in der Pandemie besonders gebeutelt. Aber: „Der Optimismus siegt“, sagt Otto. Dazu erhielt er aus dem Programm Neustart Kultur Fördermittel der Bundesregierung. Auch das Autokino des Kammertheaters zieht um und wird am 29. Mai als Picknick-Kino in Durlach wieder eröffnet.

Die Idee hinter der fahrbaren Bühne: Das Theater besinnt sich auf seine Wurzeln und geht auf Reisen. Dafür hat Ingmar Otto bewährte Stücke wie „Traumschöff – seekrank vor Glück“ und „Die Comedian Harmonists“ ausgewählt, die immer donnerstags und freitags gespielt werden. Für die Wochenenden hat er eigens zwei neue Stücke geschrieben und einstudiert.

Märchen als Castingshow

Als Familienstück am Nachmittag kommen die „Bremer Stadtmusikanten“ nach dem Märchen der Gebrüder Grimm auf die Bühne. Die überlieferte Geschichte, in der Tiere aufgrund ihres Alters von der Schlachtung bedroht sind, fand Otto zu hart. Er verlegt „Bremen sucht die Stadtmusikanten“ in ein Milieu, das die Kinder von heute kennen.

Ausgangspunkt der Story ist ein neuer Nachbar, der sich nicht nur durch das frühmorgendliche Krähen des Hahns von den Tieren auf dem Bauernhof in seiner Ruhe gestört fühlt. Er droht der Bäuerin, sie von ihrem Hof zu vertreiben. Also gehen der Hahn, die Katze, der Hund und der Esel nach Bremen, denn dort läuft ein Casting. Sie gründen eine Band und rechnen sich aufgrund ihrer, nun ja, lautstarken Begabung Chancen aus, die 2000 Fischbrötchen zu gewinnen. Aber es gibt Konkurrenz, die Räuber gehen als HipHop-Formation an den Start …

Turbulentes Hochzeitsmusical

So richtig zum Mitsingen, aber bitte ohne den Ausstoß von Aerosolen, ist Ottos neues Musical „Ciao Bella. Ich heirate eine Familie“ geeignet, das am 28. Mai in Durlach Premiere hat. Laura und Thomas wollen heiraten, unter Coronabedingungen ist das eh schon schwierig. Noch problematischer sind die familiären Verhältnisse.

Die spießigen Eltern von Thomas sind von der Braut und ihrer italienischen Verwandtschaft wenig angetan und hoffen auf eine Heiratsfeier im allerengsten Kreis. Weddingplanerin Gloria dagegen tut alles, um Lauras Idee einer einmaligen, großen Hochzeit umzusetzen. Klar, dass alles schief geht, was schief gehen kann. Das Hotel im Schwarzwald hat seine besten Zeiten hinter sich. Lauras Verwandtschaft bleibt im Reisebus am Brenner hängen. Das Hochzeitskleid geht kaputt, der Junggesellenabschied läuft aus dem Ruder und der Priester entpuppt sich als Jugendliebe der Weddingplanerin …

Im September Gastspiele in Landau

Auf der acht mal sechs Meter kleinen Wanderbühne schlüpfen zwei Schauspielerinnen und zwei Schauspieler von einer Rolle in die andere. Da bleibt zwar kein Platz für eine Band, die live spielt. Aber das Ensemble singt zum Playback live all die schönen italienischen Klassiker wie „Azurro“, „Felicitá“, „Vivo per lei“ und „Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt“. Vielleicht tritt das echte deutsche Abendrot bei diesem Stichwort in Erscheinung?

Im Karlsruher Stadtteil Durlach steht „Ciao Bella“ zunächst am letzten Maiwochenende und vom 10. bis 13. Juni auf dem Spielplan. Das Kammertheater wird bis Ende September immer wieder in den Durlacher Schlossgarten zurückkehren. Im Juni und Juli geht es außerdem auf Tournee durch Baden-Württemberg. Vom 23. bis 26. September gastiert das Kammertheater in Landau.

Karten

Tickets muss man online buchen unter www.kammertheater-karlsruhe.de und natürlich die aktuellen Hygienevorschriften einhalten – dann steht dem Theatervergnügen nichts im Wege.