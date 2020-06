Nach über zwei Monaten, in denen sich der Vohang nicht gehoben hat, kehrt das Karlsruher Kammertheater zurück auf die Bühne: allerdings nicht seine angestammt, sondern im Autokino auf dem Messplatz beim Alten Schlachthof. Am 7. Juni soll’s los gehenmit der nostalgischen Produktion „Die Comedian Harmonists in Cocert“ mit 20er-Jahre-Hits wie „Veronika, der Lenz ist da“ und „Mein kleiner grüner Kaktus“. Eine Woche später folgt die Schlagerrevue „Traumschöff“. Ganz neu hat Intendant Ingmar Otto ein Stück für das Autokino geschrieben, das mit seinen akrobatischen Elementen die Besonderheiten des Orts einbezieht. Mit dabei: Artisten des Zirkus Flic Flac. Start des Spektakels ist am 10. Juli. Tickets unter.