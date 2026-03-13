Das ROK Polnisches Kammerorchester Radom gab unter Leitung von Jurek Dybal ein begeisterndes Konzert in der Festhalle. Auch der Cellist László Fenyö faszinierte.

In der Regel stehen die Instrumentalkonzerte der Wiener Klassik im ersten Teil von Orchesterauftritten auf dem Programm. Werke späterer Zeiten kommen meist danach. Wenn ein Konzert dazu in der Hauptsache Werken des 20. und 21. Jahrhunderts gewidmet ist, fällt noch mehr auf, wenn das einzige sozusagen historische Stück am Ende steht.

Allein von der Anlage her war der Auftritt des ROK Polnisches Kammerorchester Radom im Rahmen der Abonnementkonzerte in der Landauer Festhalle also eine außergewöhnliche Sache. Es gab keine Avantgarde in Sachen Neuer Musik, aber mit den Streicherwerken des polnischen Komponisten Witold Lutoslawski und der polnischen Komponistin Grazyna Bacewicz ohne Frage moderne Musik. Dazu kamen zwei durchaus eingängige, aber eben auch ambitionierte Werke für Solocello und Orchester von Enjott Schneider und Aulis Sallinen. Einen Bezug zur Tradition gab es dabei – bis hin zu offensichtlich neoklassizistischen Tendenzen.

Mitreißende Musizierfreude

Da war es ebenso spannend wie sinnfällig, dass nach all diesen Werken das bekannte Cellokonzert in C-Dur von Joseph Haydn folgte – in einer Version ohne Bläser, die freilich ohnehin keine eigenständigen Stimmen haben und entbehrlich sind.

Bis zum Haydn-Konzert hatten das Kammerorchester und der Solist László Fenyö bereits ihre Kunst und mitreißende Musizierfreude demonstriert, so dass man sich auf das klassische Konzertfinale besonders freuen durfte.

Zu erleben war dann in der Tat eine ungemein feurige und zugleich außerordentlich differenzierte, dazu sehr klangschöne Wiedergabe fernab jeder Routine. Das von Jurek Dybal, der als Kontrabassist Mitglied der weltberühmten Wiener Philharmoniker ist, auch hier mit großem Elan geleitete Orchester bot seinen Part mit pointierter Diktion und überaus flexibel in Dynamik, Artikulation und Akzentuierung. Der Dirigent war in allen Stücken ein fesselnder Motivator, der sein Ensemble zu quicklebendigem Spiel animierte.

Fulminanter Cellist

Der fulminante Cellist begeisterte bei Haydn, Schneider und Sallinen durch den erlesenen Wohllaut und die bestechende Leichtigkeit, ja Selbstverständlichkeit seines Spiels. Packend waren seine Klangrede und seine sagenhafte Palette an Klangfarben. Das rasende Tempo des Finales (der erste Satz war auch schon bewegt) animierte ihr besonders brillantem und facettenreichem Spiel.

Begonnen hatte der Abend mit der Ouvertüre für Streicher von Witold Lutosławskis, die mit viel Energie, rhythmischer Spannkraft und klarem Profil musizert wurde und bei der schon die Qualität einzelner Musiker aus den Reihen des Orchesters offenkundig wurde. Es folgte Enjott Schneiders „Sulamith. Danses sacrées“. Der nicht zuletzt durch die Aufführungen seiner Werke im Speyerer Dom in der Pfalz gut bekannte Komponist, der auch mit seinen Filmmusiken Aufsehen erregte, hat sich vom Hohelied für seine sakralen Tänze inspirieren lassen, spannt aber den gedanklichen Bogen bis zur Schoa. Seine Musik ist entsprechend vielschichtig, aber dennoch sehr expressiv und plastisch. Orchester, Dirigent und Solist ließen sich nachhaltig auf die Ästhetik des Werks ein.

„Klangwelten der Nacht“

Sehr wirkungsvoll und hochkarätig, dazu atemberaubend virtuos war die Wiedergabe von Aulis Sallinens dritter Kammermusik „Nocturnal dances of Don Quixote“, gleichsam ein modernes Gegenstück zu Richard Strauss’ Variationen. Sallinen gibt sich hier manchmal sehr traditionalistisch, dann wieder höchst eigenwillig. Das Stück ist jedenfalls ein sehr kurzweiliges und effektvolles Cellokonzert und beschwört in der Tat die „Klangwelten der Nacht“.

Das Concerto für Streicher von Grazyna Bacewicz ist eine moderne Umsetzung des alten barocken Concerto-grosso-Prinzips und bietet viele Soloaufgaben, die vom ROK Polnisches Kammerorchester Radom blendend ausgeführt wurden. Auch hier motivierte Jurek Dybal das Ensemble zu einem ebenso furiosen wie ausgefeilten Musizieren.

Das Publikum wählt die Zugabe

Zur Zugabe ging es dann in die richtige Barockzeit mit der Sarabande einer Moll-Cellosuite von Bach. László Fenyö hatte die aus der d-moll- oder der c-moll-Suite im Angebot. Er fragte das Publikum, welche er spielen soll. Es wurde die aus der fünften Suite c-moll. Der Cellist spielt sie ganz zart und wunderbar verinnerlicht.