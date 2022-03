Der Kammerchor der Musikhochschule Stuttgart holt sein 2021 ausgefallenes Konzert unter dem Titel „All meine Herzgedanken“ am Samstag, 9. April, um 19 Uhr in der Kandeler Kirche St. Georg nach. Auf dem Programm steht Chormusik aus Romantik und Moderne.

Der Kammerchor der Musikhochschule Stuttgart wurde 2011 von Denis Rouger gegründet und legt seinen Schwerpunkt auf die Erarbeitung von A-cappella-Programmen, insbesondere aus dem deutschen und französischen Repertoire des 19. bis 21. Jahrhunderts. Mitglieder des Chors sind Studierende der Hochschule aus unterschiedlichen Fachbereichen. Der Kammerchor gibt regelmäßig national und international Konzerte; er wurde mehrfach ausgezeichnet und erfährt besondere Anerkennung für seine Programmgestaltung und seinen Klangfarbenreichtum.

In Kandel erklingen Werke von Felix Mendelssohn-Bartholdy, Johannes Brahms und Max Reger sowie Werke der französischen Romantik und Moderne. Ein besonderer Programmpunkt ist die Uraufführung eines Werks von Chorleiter Denis Rouger über Psalm 30. An der Orgel wird Leonard Hölldampf mit romantischen Orgelwerken zu hören sein.

Rouger wuchs als Sohn einer Musikerfamilie in Paris auf und studierte am renommierten Conservatoire National Supérieur de Musique von Paris. Er war Chorleiter an der Kathedrale Notre-Dame de Paris und trägt den Titel eines „Ehrenkapellmeisters“ der Kirche Madeleine. Im April 2011 wurde Rouger als Professor für Chordirigieren an die Staatliche Musikhochschule Stuttgart berufen.

Termin

Samstag, 9. April, 19 Uhr, St. Georg in Kandel. Der Kartenvorverkauf beginnt dem 22. März bei Bücher Pausch in Kandel, Telefon 07275 913015, und im Gemeindebüro.