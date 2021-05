Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. Mai 2021:

18. Kalenderwoche, 125. Tag des Jahres

Noch 240 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Angelus, Gotthard

HISTORISCHE DATEN

2020 - Das Bundesverfassungsgericht beanstandet die milliardenschweren Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank. Die EZB müsse dafür Begründungen liefern, ansonsten dürfe die Deutsche Bundesbank sich nicht beteiligen. Der Europäische Gerichtshof hatte das Kaufprogramm gebilligt.

2016 - London hat zum ersten Mal einen muslimischen Bürgermeister gewählt. Der Labour-Politiker Sadiq Khan setzte sich gegen seinen konservativen Rivalen Zac Goldsmith mit deutlichem Vorsprung durch.

2006 - Vertreter der sudanesischen Regierung und die Rebellen der Sudanesischen Befreiungsarmee (SLA) unterzeichnen in Abuja (Nigeria) ein Friedensabkommen für die Krisenregion Darfur.

2001 - Unbemerkt von der Weltöffentlichkeit sind in den USA die ersten genmanipulierten Babys der Welt geboren worden, bestätigen Forscher in einer Klinik bei New York.

1996 - Die Fusion der Länder Berlin und Brandenburg scheitert, weil sich 62,7 Prozent der Brandenburger bei einer Volksabstimmung dagegen aussprechen.

1991 - Die SED-Nachfolgepartei PDS bekennt sich auf ihrem Programmkongress zum Grundgesetz.

1966 - Als erste deutsche Fußball-Mannschaft gewinnt Borussia Dortmund in Glasgow den Europacup der Pokalsieger mit einem 2:1-Sieg über den FC Liverpool.

1961 - Der Astronaut Alan Shepard fliegt an Bord einer „Mercury“-Raumkapsel als erster Amerikaner ins All.

1891 - Die Carnegie Hall wird in New York feierlich eröffnet. Peter Tschaikowsky dirigiert eigene Werke.

GEBURTSTAGE

1988 - Adele (33), britische Pop-, Soul- und Jazzsängerin (Album „21“)

1981 - Craig David (40), britischer Sänger und Popmusiker („Born To Do It“), Vertreter des 2-Step-Sound

1946 - Rainer Trampert (75), deutscher Politiker und Publizist, Mitbegründer der Partei „Die Grünen“ in der Bundesrepublik Deutschland, Vorstandssprecher 1982-1987, Austritt 1989

1941 - Ingvild Goetz (80), deutsche Kunstsammlerin und -mäzenin

1931 - Gilbert Melville Grosvenor (90), amerikanischer Verleger, ehemaliger Präsident der „National Geographic Society“, die das Magazin „National Geographic“ herausgibt

TODESTAGE

2011 - Arthur Laurents, amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor („Cocktail für eine Leiche“, „West Side Story“), geb. 1917

1821 - Napoleon I., Kaiser der Franzosen 1804-1814/15, geb. 1769

© dpa-infocom, dpa:210426-99-351248/2