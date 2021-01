Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 31. Januar 2021:

4. Kalenderwoche, 31. Tag des Jahres

Noch 334 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Eusebius, Johannes, Marzella

HISTORISCHE DATEN

2020 - Großbritannien verlässt die Europäische Union, bleibt bis Jahresende aber Teil des Binnenmarkts und der Zollunion.

2019 - In der rumänischen Hauptstadt Bukarest geben die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens die Gründung der Gesellschaft Instex bekannt. Darüber können europäische Firmen trotz US-Sanktionen ihren Zahlungsverkehr bei Geschäften mit dem Iran abwickeln.

2016 - Deutschlands Handballer sind zum zweiten Mal nach 2004 Europameister. Die Mannschaft um Torwart Andreas Wolff gewinnt im polnischen Krakau das Endspiel gegen Spanien mit 24:17.

2011 - Nach 22 Jahren tagt in Myanmar erstmals wieder ein Parlament. Ein Viertel der Abgeordneten ist vom Militär ernannt, die meisten anderen gehören regimenahen Parteien an. Myanmar war seit 1962 Militärdiktatur.

2001 - Gut zwölf Jahre nach dem Terroranschlag von Lockerbie mit 270 Toten verurteilt ein schottisches Gericht in den Niederlanden den Libyer Abdel Bassit al-Megrahi zu lebenslanger Haft. Libyen hatte den seit 1991 gesuchten Megrahi erst ausgeliefert, als man sich auf die Niederlande als Prozessort geeinigt hatte.

1996 - In Sri Lanka sterben in der Hauptstadt Colombo bei einem Selbstmordanschlag tamilischer Rebellen mehr als 100 Menschen.

1966 - Die Fußballabteilung des FC Energie Cottbus wird unter dem Namen „Betriebssportgemeinschaft Energie Cottbus“ gegründet.

1961 - Ham bringt als erster Schimpanse der USA einen ballistischen Raketenflug hinter sich und bereitet damit den ersten bemannten US-Raumflug vor. Der Affe stirbt 22 Jahre später im Zoo von North Carolina.

1606 - Der Anführer der „Pulververschwörer“, Guy Fawkes, wird in London hingerichtet. Der katholische Offizier hatte 1605 versucht, den englischen König Jakob I. im Parlament in die Luft zu sprengen. Sein Konterfei lebt als Maske fort, die Protestbewegungen auch heute noch nutzen.

GEBURTSTAGE

1981 - Justin Timberlake (40), amerikanischer Popsänger („Cry Me A River“), früheres Mitglied der Boygroup *NSYNC („I Want You Back“)

1956 - Johnny Rotten (65), britischer Musiker, Sänger der Punkband Sex Pistols

1951 - Ulrich Khuon (70), deutscher Dramaturg, Intendant des Thalia Theaters in Hamburg 2000-2009

1946 - Wolfgang Stumph (75), deutscher Schauspieler („Go, Trabi go“, TV-Serie „Stubbe - Von Fall zu Fall“) und Kabarettist

1921 - Mario Lanza, amerikanischer Tenor (Musikfilme: „Arrivederci Roma“, „Der große Caruso“), gest. 1959

TODESTAGE

2016 - Wolfgang Rademann, deutscher Fernsehproduzent (Die Schwarzwaldklinik), geb. 1934

1956 - A.A. Milne, britischer Schriftsteller („Pu der Bär“), geb. 1882

