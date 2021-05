Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. Mai 2021:

21. Kalenderwoche, 148. Tag des Jahres

Noch 217 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Zwillinge

Namenstag: Germanus, Wilhelm

HISTORISCHE DATEN

2020 - Die Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien ist erstmals auf über 50 Prozent gestiegen, teilt das Statistische Bundesamt mit. Den höchsten Anstieg verzeichnete der Strom aus Windkraft.

2006 - Der britische Regisseur Ken Loach wird für sein Drama „The Wind That Shakes The Barley“ mit der Goldenen Palme der Filmfestspiele in Cannes ausgezeichnet.

1991 - Äthiopische Rebellen nehmen nach einem jahrelangen Bürgerkrieg die Hauptstadt Addis Abeba ein. Sie stürzen die seit 14 Jahren herrschende kommunistische Diktatur von Mengistu Haile Mariam.

1991 - Hamburg entzieht als erstes Bundesland der umstrittenen Scientology-Sekte die Rechtsfähigkeit als Verein.

1961 - Der Londoner Rechtsanwalt Peter Benenson gründet die Menschenrechtsorganisation „Amnesty International“.

1953 - Eine Volksabstimmung billigt in Dänemark eine Verfassungsänderung, die auch die weibliche Thronfolge ermöglicht.

1926 - General Gomes da Costa führt einen Militärputsch in Portugal an. Das Parlament wird aufgelöst und die Verfassung abgeschafft.

1871 - Die Pariser Kommune scheitert endgültig. Sie war ein revolutionärer Stadtrat, der nach dem deutsch-französischen Krieg 1870/71 gebildet wurde. Bei Barrikadenkämpfen sterben mindestens 20.000 Menschen, 40.000 werden verhaftet oder nach Neukaledonien und Algerien deportiert.

1812 - Der Vertrag von Bukarest beendet den 1806 begonnenen russisch-türkischen Krieg. Er beinhaltet die Annexion Bessarabiens - das damals nur „Moldau jenseits vom Dnjestr“ hieß - durch Russland.

GEBURTSTAGE

1981 - Adam Green (40), amerikanischer Sänger, („Friends of Mine“, „Gemstones“), Mitglied der Band The Moldy Peaches

1981 - Boris Herrmann (40), deutscher Segelsportler, beendete als erster Deutscher mit der Vendée Globe 2020/2021 eine der härtesten Segelregatten

1959 - Meg Wolitzer (62), amerikanische Autorin („Was uns bleibt ist jetzt“, „Die Interessanten“)

1941 - Guntram Vesper, deutscher Schriftsteller, „Nördlich der Liebe und südlich des Hasses“, „Das Atmen der Bilder“, gest. 2020

1921 - Heinz G. Konsalik, deutscher Schriftsteller, Romane „Agenten lieben gefährlich“ (1970), „Der Arzt von Stalingrad“ (1956), gest. 1999

TODESTAGE

2014 - Maya Angelou, amerikanische Schriftstellerin und Bürgerrechtlerin („Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt“), geb. 1928

1971 - Jean Vilar, französischer Theaterregisseur und Schauspieler, Gründer des Theaterfestivals von Avignon, geb. 1912

