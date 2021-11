Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. November 2021.

47. Kalenderwoche, 331. Tag des Jahres

Noch 34 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Oda, Virgil, Bilhild

HISTORISCHE DATEN

2020 - Der hochrangige iranischer Atomphysiker und Raketenspezialist Mohsen Fachrisadeh fällt einem Mordanschlag zum Opfer. Die Regierung in Teheran macht die USA und Israel dafür verantwortlich.

2016 - Nico Rosberg ist Formel-1-Weltmeister. Dem Mercedes-Piloten reicht beim letzten Saisonrennen in Abu Dhabi ein zweiter Platz hinter Teamkollege Lewis Hamilton.

2011 - Bei der Volksabstimmung in Baden-Württemberg über das Bahnprojekt Stuttgart 21 votiert eine Mehrheit gegen einen Ausstieg des Landes. Der umstrittene Bau eines unterirdischen Durchgangsbahnhofs kann damit fortgesetzt werden.

1998 - DFB-Vizepräsident Franz Beckenbauer reicht beim Weltverband Fifa in Zürich die Kandidatur des Deutschen Fußball-Bundes für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 ein.

1991 - Die ARD-Hauptversammlung in Hamburg beschließt die Aufnahme des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) und des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg (ORB) als jüngste Mitglieder der Senderfamilie.

1978 - In San Francisco wird der erste offen homosexuelle Stadtrat und Bürgerrechtler Harvey Milk von dem konservativen Ex-Polizisten Dan White, ebenfalls Stadtrat, erschossen. Auch der liberale Bürgermeister George Moscone fällt dem Attentäter zum Opfer.

1971 - Die unbemannte sowjetische Raumsonde „Mars 2“ erreicht als erster irdischer Raumkörper den Mars. Sie zerschellt jedoch bei der Landung.

1961 - Die Chemie-Firma Grünenthal nimmt das Schlafmittel „Contergan“ vom Markt. Nach der Einnahme hatten Ende der 1950er Jahre tausende Mütter Kinder mit schweren Missbildungen an Armen und Beinen zur Welt gebracht.

1896 - In Frankfurt am Main wird die Tondichtung „Also sprach Zarathustra“ von Richard Strauss uraufgeführt.

GEBURTSTAGE

1951 - Andreas Nachama (70), deutscher Historiker und Rabbiner, Vorsitzender der Allgemeinen Rabbinerkonferenz Deutschland seit 2019, Leiter des NS-Dokumentationszentrum Topographie des Terrors in Berlin 1994-2019

1951 - Kathryn Bigelow (70), amerikanische Regisseurin („Strange Days“), Oscar für die beste Regie in „Tödliches Kommando - The Hurt Locker“ 2010

1941 - Aimé Jacquet (80), französischer Fußballtrainer, Trainer der französischen Nationalmannschaft 1994-98

1921 - Alexander Dubcek, tschechoslowakischer Politiker, Symbolfigur des „Prager Frühlings“ von 1968, gest. 1992

1701 - Anders Celsius, schwedischer Astronom, führte das Thermometer mit der Skala von 100 Grad zwischen dem Gefrier- und dem Siedepunkt von Wasser ein, gest. 1744

TODESTAGE

2011 - Ken Russell, britischer Film- und Opernregisseur („Gothic“, Rockoper „Tommy“), geb. 1927

1981 - Lotte Lenya, österreichisch-amerikanische Sängerin und Schauspielerin, bekannt durch ihre Bühnenrollen in der „Dreigroschenoper“ und in „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ von Bertolt Brecht und Kurt Weill, Filmrolle in „007 - Liebesgrüße aus Moskau“, geb. 1898