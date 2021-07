Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. Juli 2021:

28. Kalenderwoche, 196. Tag des Jahres



Noch 169 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Krebs



Namenstag: Bonaventura, Gumbert, Wladimir, Regiswind

HISTORISCHE DATEN

2020 - Die Regionalregierung der spanischen Insel Mallorca schließt alle Lokale am „Ballermann“. Hunderte Touristen, auch aus Deutschland, hatten am Wochenende ohne die gebotenen Corona-Schutzmaßnahmen gefeiert.

2016 - In der Türkei putschen Teile des Militärs gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan. Der Aufstand, bei dem etwa 300 Menschen sterben, scheitert am folgenden Tag. Ankara macht Anhänger des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen verantwortlich. Tausende Militärs, Juristen, Beamte und Wissenschaftler werden abgesetzt oder verhaftet.

2006 - Der iranische Präsident Mahmud Ahmadinedschad vergleicht die israelische Regierung mit Adolf Hitler und Dschingis Khan und wirft ihr vor, einen „Vorwand“ für militärische Angriffe zu suchen.

2001 - Nach zwei Fehlschlägen in Folge glückt ein neuer Test für die geplante umstrittene US-Raketenabwehr. Eine Abwehrwaffe vernichtet über dem Pazifik eine Sprengkopf-Attrappe.

1996 - Als Gemeinschaftsprojekt des US-amerikanischen Fernsehsenders NBC und des Software-Konzerns Microsoft geht der neue Fernsehnachrichtenkanal MSNBC in den USA auf Sendung.

1991 - Die Europa-Universität „Viadrina“ wird in Frankfurt/Oder wiedergegründet. Die Hochschule bestand bereits von 1506 bis 1811.

1971 - Die RAF-Terroristin Petra Schelm wird bei einer Großfahndung in Hamburg nach Durchbrechen einer Straßensperre erschossen, der RAF-Terrorist Werner Hoppe wird verhaftet.

1951 - Als Zwischenlösung für die geplante „Vogelfluglinie“ wird der Fährverkehr zwischen Großenbrode auf Fehmarn und Gedser in Dänemark aufgenommen.

1946 - Mit dem Frachter „American Ranger“ treffen die ersten 35 700 Care-Hilfspakete aus den USA für die notleidende deutsche Bevölkerung in Bremen ein.

GEBURTSTAGE

1976 - Diane Kruger (45), deutsch-französische Schauspielerin („Troja“, „Aus dem Nichts“)

1946 - Achim Mentzel, deutscher Musiker und TV-Moderator („Achims Hitparade“), gest. 2016

1946 - Linda Ronstadt (75), amerikanische Rock- und Folksängerin („That Will Be the Day“, „When Will I Be Loved“)

1946 - Sultan Hassanal Bolkiah (75), Sultan von Brunei seit 1967, galt lange als reichster Mann der Welt

1606 - Rembrandt Harmenszoon van Rijn, niederländischer Maler („Nachtwache“, zahlreiche Porträts und Selbstporträts), gest. 1669

TODESTAGE

1976 - Paul Gallico, amerikanischer Schriftsteller („Poseidon“, „Mrs. Harris fliegt nach Moskau“) und Journalist, geb. 1897

1291 - König Rudolf I. von Habsburg, römisch-deutscher König 1273-1291, Graf von Habsburg, geb. 1218





