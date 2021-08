Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. September 2021:

35. Kalenderwoche, 244. Tag des Jahres



Noch 121 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Jungfrau



Namenstag: Ägidius, Verena



HISTORISCHE DATEN

2016 - Torwart Manuel Neuer ist Nachfolger von Bastian Schweinsteiger als Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft. Das gibt Trainer Joachim Löw bekannt.

2011 - Hamburg führt ein Alkoholverbot im öffentlichen Nahverkehr ein. In allen U- und S-Bahn-Zügen, Bussen und an den Haltestellen in Hamburg und Umgebung ist es verboten, Alkohol zu trinken oder in geöffneten Behältnissen bei sich zu tragen.

2006 - Bundeskanzlerin Angela Merkel und Sachsens Regierungschef Georg Milbradt eröffnen in Dresden das rekonstruierte Historische Grüne Gewölbe. Die fürstliche Schatzkammer war im Februar 1945 durch Bomben zerstört worden.

2001 - Die deutsche Fußball-Nationalelf muss mit einer 1:5-Niederlage gegen England die höchste Länderspiel-Heimniederlage seit 70 Jahren einstecken.

1971 - Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAfög) tritt in Kraft. Mit der Einführung der staatlichen Unterstützung für Studierende geht die Öffnung der Hochschulen für alle gesellschaftlichen Schichten einher.

1946 - In Österreich nimmt die Nachrichtenagentur Austria Presse Agentur (APA) ihren Betrieb auf.

1941 - Mit der „Polizeiverordnung über die Kennzeichnung der Juden“ werden alle Juden im Deutschen Reich zum Tragen des Judensterns verpflichtet. Die Verordnung tritt zum 19. September 1941 in Kraft.

1939 - Mit dem Angriff deutscher Truppen auf Polen beginnt der Zweite Weltkrieg.

1886 - Samuel Fischer annonciert im „Börsenblatt“ die Gründung seines eigenen Verlags. S. Fischer wird zu einem der bedeutendsten deutschen Literaturverlage.

GEBURTSTAGE

1989 - Bill und Tom Kaulitz (32), deutsche Rocksänger (Tokio Hotel)

1946 - Barry Gibb (75), britisch-australischer Popmusiker, Sänger und Komponist der Bee Gees („How Deep Is Your Love“)

1946 - Johan Simons (75), niederländischer Choreograph und Theaterregisseur, Leiter der Ruhrtriennale 2015-2017

1941 - Julia Varady (80), deutsche Opernsängerin, Sopranistin

1751 - Emanuel Schikaneder, österreichischer Schriftsteller (Libretto zu Mozarts „Zauberflöte“) und Theaterdirektor, gründete 1801 das Theater an der Wien, gest. 1812

TODESTAGE

2014 - Gottfried John, deutscher Schauspieler („James Bond 007 - Goldeneye“, „Berlin Alexanderplatz“), geb. 1942

1991 - Otl Aicher, deutscher Designer und Grafiker, Gestaltungsbeauftragter der Olympischen Spiele in München 1968-72, Entwickler des Piktogramme-Systems, geb. 1922