Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. Oktober 2020:

41. Kalenderwoche, 281. Tag des Jahres

Noch 85 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Gerold, Justina

HISTORISCHE DATEN

2019 - Auf Befehl von Präsident Donald Trump beginnen die USA mit ihrem Truppenabzug aus der syrisch-türkischen Grenzregion. Bislang hatten sie die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) dort im Kampf gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat unterstützt. Die Türkei sieht in der YPG eine Terrormiliz.

2018 - In Rumänien scheitert ein Referendum über ein verschärftes Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe an einer zu schwachen Beteiligung.

2010 - Ein Selbstmordanschlag der Taliban reißt in der afghanischen Provinz Baghlan einen Bundeswehrsoldaten in den Tod. Sechs Soldaten werden verletzt, davon zwei schwer.

2005 - Eine nie in den Handel gekommene Briefmarke mit dem Porträt der Schauspielerin Audrey Hepburn wird in Düsseldorf als bis dahin teuerste deutsche Marke der Nachkriegszeit für 135 000 Euro versteigert.

2000 - Beim letzten Fußball-Länderspiel im abrissreifen Londoner Wembley-Stadion gewinnt die deutsche Elf gegen England 1:0.

1985 - Das italienische Kreuzfahrtschiff «Achille Lauro» wird vor Ägypten von einem Palästinenserkommando gekapert, um 50 Gefangene in Israel freizupressen. Die Schreckensfahrt für die 545 Passagiere und Besatzungsmitglieder endet nach vier Tagen in Port Said. Ein jüdischer US-Bürger wird erschossen.

1970 - Der Nationalpark Bayerischer Wald wird feierlich eröffnet; es ist der erste in der Bundesrepublik.

1950 - Mit dem Einmarsch der chinesischen Volksbefreiungsarmee in Tibet enden vier Jahrzehnte faktischer Unabhängigkeit des buddhistischen Landes.

1825 - Großherzog Ludwig von Baden unterzeichnet die Gründungsurkunde der «Polytechnischen Schule» in Karlsruhe. Es ist die erste Technische Hochschule Deutschlands.

GEBURTSTAGE

1955 - Yo-Yo Ma (65), amerikanischer Cellist, Polar-Musikpreis 2012 und zahlreiche Grammys

1952 - Wladimir Putin (68), russischer Politiker, Staatspräsident 2000-2008 und seit 2012

1935 - Thomas Michael Keneally (85), australischer Schriftsteller («Schindlers Liste»), Booker Prize 1982

1925 - Fred Bertelmann, deutscher Schlagersänger («Der Lachende Vagabund»), gest. 2014

1920 - Georg Leber, deutscher Politiker, Bundesverkehrsminister 1966-1972, Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen 1969-1972, Bundesverteidigungsminister 1972-1978, gest. 2012

TODESTAGE

1985 - Wolfgang Kieling, deutscher Schauspieler («Abwärts», «Der zerrissene Vorhang»), geb. 1924

1963 - Gustaf Gründgens, deutscher Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant, geb. 1899

© dpa-infocom, dpa:200928-99-734987/2