Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Juni 2020:

26. Kalenderwoche, 177. Tag des Jahres

Noch 189 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Eleonore, Prosper, Wilhelm

HISTORISCHE DATEN

2010 - Der Bundesgerichtshof fällt ein Grundsatz-Urteil: Wenn ein Patient lebensverlängernde Maßnahmen ablehnt, muss die Behandlung eingestellt werden. Aktive Sterbehilfe bleibt jedoch verboten.

1995 - Die CDU-Kandidatin Petra Roth gewinnt die erste Direktwahl zum Amt des Frankfurter Oberbürgermeisters.

1975 - Die bisherige portugiesische Kolonie Mosambik wird unabhängig.

1950 - Mit dem Überfall nordkoreanischer Truppen auf den Südteil des Landes beginnt der Korea-Krieg.

1945 - Vertreter von 50 der 51 Gründungsmitglieder nehmen in San Francisco die Charta der Vereinten Nationen einstimmig an, die am 24. Oktober 1945 in Kraft tritt. Polen folgt Mitte Oktober als 51. Gründungsmitglied.

1930 - Der Glacier Express fährt erstmals von Zermatt nach St. Moritz. Die Fahrt dauerte 11 Stunden.

1920 - Der Deutsche Reichstag wählt den Sozialdemokraten Paul Löbe zu seinem ersten Präsidenten.

1910 - Das Ballett «Der Feuervogel», zu dem Igor Strawinsky die Musik komponierte, wird in Paris uraufgeführt.

1530 - Auf dem Reichstag in Augsburg stellt Philipp Melanchthon die «Confessio Augustana» vor, das Glaubensbekenntnis der lutherischen Protestanten.

GEBURTSTAGE

1983 - Pegah Ferydoni (37), deutsche Schauspielerin («Türkisch für Anfänger»)

1953 - Patrick Roth (67), deutscher Schriftsteller («Meine Reise zu Chaplin», «Die amerikanische Fahrt»)

1950 - Barbara Gowdy (70), kanadische Schriftstellerin (Roman «Hilflos»)

1945 - Carly Simon (75), amerikanische Popsängerin und Songschreiberin («You're So Vain»)

1900 - Lord Louis Mountbatten, britischer Admiral, Großadmiral, letzter Vizekönig von Indien - starb bei einem Bombenanschlag der IRA - Onkel von Prinz Philip, dem Gatten von Königin Elizabeth II., Großonkel von Prinz Charles, gest. 1979

TODESTAGE

2015 - Hans-Jochen Tschiche, deutscher Theologe und Politiker, früherer DDR-Bürgerrechtler und Mitbegründer des «Neuen Forums» 1989, geb. 1929

2012 - Doris Schade, deutsche Schauspielerin («Die bleierne Zeit»), geb. 1924

