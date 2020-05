Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. Mai 2020:

18. Kalenderwoche, 122. Tag des Jahres

Noch 244 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Augustin, Pius, Sigismund

HISTORISCHE DATEN

2019 - In der «Zeit» plädiert der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert für eine Kollektivierung großer Unternehmen auf «demokratischem Wege». Führende Politiker und die Wirtschaft kritisieren den Vorschlag. Vertreter des linken SPD-Flügels und der Partei Die Linke stimmen Kühnert zu.

2017 - Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX befördert erstmals einen Spionagesatelliten ins All. Der Satellit startet an Bord einer «Falcon 9»-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida.

2015 - Um den Anteil von Frauen in Führungspositionen endlich signifikant zur erhöhen, tritt das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen (FüPoG) in Kraft.

2010 - Der täglich von zehntausenden Menschen besuchte Times Square in New York entgeht nur knapp einer Katastrophe. Polizisten entdecken nach dem Hinweis eines Straßenhändlers auf der Vergnügungsmeile im Herzen von Manhattan eine Autobombe, die nach einer Fehlzündung noch qualmt.

2000 - Der umstrittene österreichische Rechtspopulist Jörg Haider tritt vom Vorsitz seiner Freiheitlichen Partei (FPÖ) zurück. Nachfolgerin wird Susanne Riess-Passer.

1960 - Ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug vom Typ U-2 wird über der Sowjetunion abgeschossen. Pilot Gary Powers wird gefangen genommen.

1950 - Die Neckermann Versand KG von Josef Neckermann geht an den Start. Sie entsteht aus der 1948 gegründeten Textilgesellschaft Neckermann KG.

1950 - In Westdeutschland werden die Lebensmittelkarten abgeschafft. Lebensmittelrationierungen entfallen.

1890 - Auf Beschluss eines internationalen Arbeiterkongresses in Paris wird der 1. Mai in Europa und den USA als «Manifestation der internationalen Arbeiterbewegung» begangen.

GEBURTSTAGE

1980 - Zaz (40), französische Jazzsängerin («Recto verso»)

1958 - Max Moor (62), Schweizer Moderator und Schauspieler, Buch «Als Max noch Dietr war», Moderation von «ttt - titel, thesen, temperamente» bei der ARD

1955 - Peter Neher (65), deutscher Geistlicher, seit Mai 2003 Präsident des Deutschen Caritasverbandes

1935 - Eberhardt Renz (85), deutscher Theologe, Landesbischof in Württemberg (1994-2001)

1900 - Ignazio Silone, italienischer Schriftsteller, «Brot und Wein», gest. 1978

TODESTAGE

2014 - Heinz Schenk, deutscher Schauspieler und Entertainer («Zum Blauen Bock»), geb. 1924

1997 - Bo Widerberg, schwedischer Filmregisseur («Schön ist die Jugendzeit», «Elvira Madigan»), geb. 1930