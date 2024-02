Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Kabarettist Stefan Waghubinger plaudert nicht nur darüber, wie Burnout im Beruf oder Beziehungsstress behandelt werden können. Nein, mit seinem aktuellen Programm „Ich sag’s jetzt nur zu Ihnen“ ersetzt er vielmehr gleich mehrere Sitzungen beim Psychotherapeuten, wirkt wie eine ganzheitliche, kurzweilige Jungkur – und das ganz ohne Rezept und private Krankenversicherung.

Den Auftritt des gebürtigen Österreichers, der seit über 30 Jahren in Deutschland lebt, wollten in Landau erfreulicherweise so viele Menschen erleben, dass im Foyer des Alten