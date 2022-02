Hagen Rether kommt am 12. März, 20 Uhr, in die Landauer Festhalle. Vom Titel seines Programms sollte man sich nicht in die Irre leiten lassen: „Liebe“. Denn Hagen Rether ist bekannt für seine gnadenlos ehrliche Art. Wenn der Kabarettist die Bühnen betritt, muss man sich auf bitterböse Wahrheiten gefasst machen. Charmant und wortgewandt präsentiert er das Geschehen in der Welt und ganze Milieustudien. Dazu nutzt er auch gerne Chansons, die er an seinem schwarzen Flügel begleitet. Karten gibt’s im Vorverkauf bei allen Stellen mit CTS und unter www.roth-friends.de.