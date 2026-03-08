Eine herrlich bunte Mischung mit Höhepunkten aus drei gemeinsamen Dekaden bot das Duo Die Herrenkapelle bei seinem Auftritt am Samstag in Maximiliansau.

Die beiden außergewöhnlich vielseitig aufgestellten Musiker Uli Kofler und Reiner Möhringer begeistern bereits seit 30 Jahren gemeinsam als musikalisch-kabarettistisches Duo Die Herrenkapelle das Publikum. Ihr Jubiläum feierten sie nun unter dem Titel „30 Jahre und kein bisschen heiser“, die offizielle Premiere des Programms zeigten sie in der Tullahalle in Maximiliansau.

Es gibt viele Eigenschaften, mit denen die beiden Bühnenpartner beschrieben werden können. Sie agieren zum Beispiel auf hohem musikalischen Niveau. Uli Kofler spielt das Piano genauso virtuos wie das Akkordeon, Reiner Möhringer seine Klarinette, das Saxophon und die Gitarre. Beide singen toll, sind in vielen Stilrichtungen zu Hause, von der Klassik über Pop und Blues bis hin zu legendären Schlagern. Aber auch ihre Comedy, mit der sie das Programm würzen, ist fein austariert, in ihren Pointen nehmen sie gerne auch sich selbst aufs Korn. Kurzum: Sie sind einfach sympathisch, herzerfrischend komisch und liebenswert charmant.

Durch einen Zufall kennengelernt

Mit dieser unterhaltsamen Melange gelang es den beiden in der bis auf den letzten Platz besetzten Halle schon nach wenigen Minuten, das Publikum einzufangen, zum Mitmachen zu animieren und zu begeistern.

„Wir wollen in unserem aktuellen Programm auf die gemeinsamen Jahre zurückblicken, zeigen, was wir bisher zusammen gemacht haben“, kündigt Möhringer eingangs an. Und erzählt, dass die beiden sich in Karlsruhe durch einen großen Zufall kennengelernt haben. Beide studierten an der Musikhochschule, einige Semester versetzt, und liefen sich bei einer Fete nach einem Auftritt mit vielen anderen bei einem klassischen Requiem über den Weg.

Reiner Möhringer und Uli Kofler haben sich einst während ihres Musikstudiums in Karlsruhe kenngelernt. Foto: B. Eichenlaub

Sicherlich verband die beiden Baden-Württemberger auch ihr Humor, aber noch viel mehr teilen sie musikalische Vorlieben und die Lust an eigenen Interpretationen. Kostproben davon durften die Premierengäste genießen, schließlich unternahm das Duo eine musikalische Reise durch ihr bisheriges Schaffen mit melancholisch-sentimentalen Stücken, Tempo-reichen Arrangements, einem Hauch Klassik an der Klarinette und Texten und Melodien aus der Feder der beiden.

Während des über zweistündigen, und nach Meinung der Zuhörer trotzdem zu kurzen Konzertes, reihte sich ein Höhepunkt an den anderen. Die beiden Künstler gefielen durch ihre lockere, immer wieder spontane Art, durch ihren direkten Kontakt zum sing- und mitmachfreudigen Publikum. Mal hatte es Lachtränen im Gesicht dank der herrlich schrägen Texte und Grimassen der beiden Bühnen-Akteure, mal schmolz es mit einem Seufzen dahin, als Möhringer als großer Italien-Freund leidenschaftlich anrührende italienische Canzoni zelebrierte. Wie bei „Caruso“, einer musikalischen Ode an den berühmten Opernstar.

Von Kreisler bis Klezmer

Gleich fast eine ganze Oper boten die beiden Musiker mit einem fast schon skurrilen Stück des Österreichers Georg Kreisler, 55 alte Schlagerhits verbanden die beiden genialen Musiker zu einem einzigen Werk. Sie sangen herrlich im Duett („Ce sera“ blieb hier in Erinnerung) und lieferten sich instrumental regelrechte Wettkämpfe, wie bei „Wildcat“, einem virtuosen Stück für Klarinette. Bluesige Stücke, auch gerne über Maultaschen, „rollten“ durch die Halle, beinahe Volkslied-Charakter hatte „Allgäu“, ein Solo für Kofler mit Akkordeon und Gesang. Reiner Möhringer an der Klarinette zelebrierte auch mal Stücke im Klezmer-Stil, ein Tiger-Rag war von beiden so schnell gespielt, dass das Gehör kaum mitkam.

Die eigenen Texte waren humorvoll-heiter bis nachdenklich und melancholisch, weit von jeder Spur Kitsch entfernt. Bei den drei gefühlvollen Liedern am Ende des Abends, „Merci“ von Udo Jürgens, „Tornero“ von I Santo California und als letzte Zugabe „My way“ von Frank Sinatra, gab es kein Halten mehr, die Handy-Taschenlampen schwangen mit und verzauberten den Saal ein letztes Mal.