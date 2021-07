Als Supertina kommt Tina Häussermann, Trägerin des Deutschen Kabarettpreises, am Freitag, 16. Juli, um 20 Uhr in den Innenhof des Germersheimer Kulturzentrums Hufeisen. Geboten wird: „Supertina rettet die Welt!“ (Im Rahmen ihrer Möglichkeiten). Supertina rettet gesellschaftspolitisch unkorrekt alles was nicht bei drei auf den Bäumen ist: Klima und Corona, Stangensellerie und Staatsangelegenheiten. Karten gibt es zu 15 Euro, ermäßigt 12, Euro gibt es unter Telefon 07274 960217.