In seiner Reihe „Kabarett an der Uni“ präsentiert der Lions-Club Südliche Weinstraße-Leinsweiler den Kabarettisten Alfred Mittermeier mit seinem Programm „Paradies“. Am Freitag, 29. April, 20 Uhr, soll der Bayer im Landauer Audimax auftreten. Seit Kindertagen weiß er: „Nur wenn Du brav bist, kommst Du in den Himmel.“ So wird das Leben zu einer einzigen Aufnahmeprüfung mit Benimm-Katalog, die es zu bestehen gilt. Der Erlös des Abends kommt der Kinder- und Jugendfarm Landau zugute. Karten gibt es im O2-Shop, in der Haar-Lounge, unter www.kabarettanderuni.schuki.de und per E-Mail an kabarettanderuni@schuki.de.