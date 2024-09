Werke von Gudrun Rienhardt, die in der Mittelmühle in Hainfeld lebt und arbeitet, sind bis zum 10. Januar 2025 im Wintergarten des Hotels Julius in der Pfalz ausgestellt. Reinhardt kam über die Bildhauerei zur Malerei und erklärt so ihre Liebe zu Steinmehlen, Kreiden, Asche und Erden. In Ihren Bildern „Briefe von früher“ hat sie zudem Ausschnitte von Briefen verarbeitet, die sich ihre Schwiegereltern im Zweiten Weltkrieg geschrieben haben und von Leben mit all seinen Facetten wie Freude, Liebe, Tod und Trauer erzählen. Eine Besichtigung ist nach Anmeldung unter der Nummer 06323 9138755 möglich.