Statt wie bisher einen Teil der Stipendiatinnen und Stipendiaten einzeln vorzustellen, holt Hans Thill am Freitag, 4. März, 19 Uhr, alle vier auf die Bühne: Clemens Böckman, Paula Carralero Bierzynska, Friederike Gösweiner und Jana Steenfatt sprechen darüber, wie es ihnen bisher in Edenkoben ergangen ist und was sie sich noch für ihre Zeit im Künstlerhaus vorgenommen haben.

Clemens Böckmann hat in Hildesheim, Kiel, Leipzig, Lissabon und Tel Aviv studiert und 2018 seinen Masterabschluss im Bereich Sprache und Gestalt bei Oswald Egger an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel gemacht. Seitdem lebt und arbeitet er als Autor, Veranstalter und Herausgeber in Leipzig. Gegenwärtig forscht er zu den Möglichkeiten biografischen Erzählens.

Paula Carralero Bierzynska wurde 1991 in Madrid geboren und wuchs in Pamplona auf. Nachdem sie im kanadischen Montreal und in Mexiko-Stadt gelebt und gearbeitet hat, zog sie 2013 nach Berlin, wo sie bis 2019 an der Weißensee Kunsthochschule bei Nader Ahriman Malerei studierte.

Friederike Gösweiner, geboren 1980 im österreichischen Rum Österreich, hat in Innsbruck Germanistik und Politikwissenschaft studiert und 2009 mit einer Arbeit über „Einsamkeit in der jungen deutschsprachigen Literatur der Gegenwart“ promoviert. Seither arbeitet sie als freie Autorin, Literaturkritikerin und Korrektorin.

Janna Steenfatt wurde 1982 in Hamburg geboren und hat ein Studium am Deutschen Literaturinstitut Leipzig absolviert, mit Gastsemestern im Studiengang Szenisches Schreiben an der Universität der Künste Berlin und im Studiengang Duitse Taal en Cultuur an der Universität von Amsterdam.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 06323 2325 oder per E-Mail an buero@kuenstlerhaus-edenkoben.de.