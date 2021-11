Der prominente Literaturkritiker Denis Scheck präsentiert am Sonntag, 28. November, 11 Uhr, im Künstlerhaus Edenkoben eine Schriftstellerin seiner Wahl: Iris Wolff, die aus ihrem Roman „Die Unschärfe der Welt“ liest. Die 1977 geborene Autorin ist im Banat und in Siebenbürgen aufgewachsen. 1985 ist sie nach Deutschland emigriert, hat Germanistik, Religionswissenschaft und Kunst in Marburg an der Lahn studiert. Heute lebt sie in Freiburg im Breisgau, ist seit Langem Mitarbeiterin des Deutschen Literaturarchivs Marbach und Dozentin für Kunst- und Kulturvermittlung.

Für ihre Romane wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Im Künstlerhaus liest die ehemalige Stipendiatin aus ihrem Roman „Die Unschärfe der Welt“, der für den Buchpreis 2020 nominiert war. Darin erzählt sie die bewegte Geschichte einer Familie aus dem Banat, deren Bande so eng geknüpft sind, dass sie selbst über Grenzen hinweg nicht zerreißen. Es ist ein Roman über Menschen aus vier Generationen, der auf berückend poetische Weise Verlust und Neuanfang miteinander in Beziehung setzt.

Denis Scheck moderiert das Kulturmagazin „Kunscht!“ und das Literarische Quartett „Lesenswert“ im Fernsehprogramm des Südwestrundfunks sowie die Literatursendung „Druckfrisch“ in der ARD.

Info

Karten kosten 7 Euro (ermäßigt 4 Euro). Es gilt 2G. Anmeldung unter Telefon 06323 2325 oder per E-Mail an buero@kuenstlerhaus-edenkoben.de.